Lainey Wilson holt Country-Preis als Entertainer des Jahres

Donnerstag, 20. November 2025 | 07:21 Uhr
Lainey Wilson dominierte die Country-Nacht in Nashville
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JASON KEMPIN
Country-Sängerin Lainey Wilson (33) wurde bei der Vergabe der CMA-Country-Preise zum “Entertainer des Jahres” gekürt. Dabei setzte sich die Sängerin gegen die männliche Konkurrenz von Luke Combs, Cody Johnson, Chris Stapleton und Morgan Wallen durch. Wilson holte zudem die Preise in den Sparten “Beste Sängerin” und für Album des Jahres (“Whirlwind”). Die beliebte Sängerin dominierte die Country-Nacht in Nashville, denn sie stand auch als Gastgeberin pausenlos auf der Bühne.

Ebenfalls drei Trophäen holten die Country-Stars Ella Langley und Riley Green für ihren gemeinsamen Song “you look like you love me” – in den Sparten Single, Song und bestes Musikvideo des Jahres. Cody Johnson wurde zum besten Sänger gekürt, Zach Top zum “Neuen Künstler des Jahres”.

Zahlreiche Stars, darunter Billy Ray Cyrus gemeinsam mit seiner Freundin, der britischen Schauspielerin Elizabeth Hurley, händigten Preise aus. Dazu gab es Auftritte von vielen Country-Größen. Keith Urban stand gemeinsam mit Lainey Wilson auf der Bühne, Chris Stapleton sang mit Miranda Lambert, Luke Combs stimmte mit dem Hit “Back in the Saddle” ein.

Die Trophäen des Musikverbands Country Music Association (CMA) wurden in der Country-Hochburg Nashville zum 59. Mal verliehen. Mehr als 7.000 Verbandsmitglieder wählen die Preisträger aus.

