Lost Zone mit gefühlvoller Rockballade – VIDEO

Meran – „Last December“, so heißt die neue Single der Burggräfler Band „Lost Zone“. Doch es ist nicht nur irgendein neuer Song, es ist die zweite Single des im März 2022 erscheinenden Debüt-Albums „Resilience“ der Truppe. Passend zur Weihnachtszeit überzeugt die Band mit einer gefühlsgeladenen Rock-Ballade, welche von einem mindestens genauso emotionalen Video abgerundet wird.

“Last December“ spiegelt das Gefühl von Sehnsucht wider, wenn man einen geliebten Menschen vermisst – egal, ob Freundin oder Freund, gute Freunde oder die Familie. Vielleicht ist man durch die Distanz getrennt, vielleicht ist die geliebte Person aber auch verstorben und man erinnert sich an die schöne gemeinsame Zeit zurück.

„Genau jenes Gefühl war der Ursprung des Songs und begleitete uns durch die gesamte kreative Phase des Songwritings“, erklärt Sänger Florian, „ich denke viele unserer Fans kennen diese Gefühle und können sich mit dem Song daher gut identifizieren.“

Die Band verrät zudem, dass es noch weitere Songs in Kürze geben wird und kündigt sogar Ihr Debüt an. „Nun ist es endlich an der Zeit, dass wir unser erstes Album namens ‚Resilience‘ ankündigen dürfen. In dieses Werk haben wir sehr viel Herzblut hineingesteckt und wir sind mit dem finalen Produkt wirklich sehr zufrieden. Es wird im März 2022 erscheinen, mehr dürfen wir aber leider noch nicht verraten“, erklärt Drummer Simon.

„Des Weiteren arbeiten wir zusammen mit unserer Filmcrew von KIWITREE Films sehr hart an neuen Musikvideos“, schildert Bassist Andre, „ihr dürft also weiterhin sehr gespannt bleiben und euch auf neues Material von uns freuen!“