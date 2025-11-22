Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Mariele Millowitsch feiert 70er mit Kaffe und Kuchen
Samstag, 22. November 2025 | 10:50 Uhr
Von: APA/dpa

Am Sonntag feiert Mariele Millowitsch ihren 70. Geburtstag – mit Kaffee und Kuchen. “Da der Geburtstag auf einen Sonntag fällt und am nächsten Morgen alle wieder arbeiten müssen, bietet sich das an”, sagte die Schauspielerin der dpa. “Reinfeiern mag ich überhaupt nicht.” Probleme damit, dass fortan eine “7” bei ihr davorsteht, hat sie nicht. “Außer vielleicht, wenn ich mir eine Sanduhr vorstelle, bei der oben nicht mehr so viel drin ist. Aber gut, das ist dann eben so.”

