Mario Adorf lernte seine Frau über Brigitte Bardot kennen

Montag, 29. Dezember 2025 | 09:28 Uhr
APA/APA/dpa-Zentralbild/Sebastian Kahnert
Von: APA/dpa

Schauspieler Mario Adorf verdankt der gestorbenen französischen Filmikone Brigitte Bardot nach eigenen Worten seine große Liebe. “Über Brigitte Bardot habe ich meine Frau Monique kennengelernt, die ebenfalls aus Saint-Tropez stammt”, sagte der 95-Jährige der “Bild”-Zeitung. “Dafür bin ich ihr natürlich für immer dankbar und verbunden.”

Die Nachricht habe seine Frau und ihn sehr betroffen gemacht, sagte Adorf weiter. “Wir haben in den 60er- und 70er-Jahren viele gemeinsame Stunden und Feste verbracht, speziell während ihrer Zeit mit Gunter Sachs, der ebenfalls ein guter Freund war.” Brigitte Bardot und der Industrielle und Playboy Gunter Sachs (1932-2011) waren in den 1960er-Jahren verheiratet.

Brigitte Bardot wurde 91 Jahre alt

Die Fondation Brigitte Bardot hatte am Sonntag den Tod der 91-Jährigen mitgeteilt. Dem französischen Sender BFMTV sagte der Sprecher der Stiftung, dass die Schauspielerin in den frühen Morgenstunden an der Seite ihres Ehemanns Bernard d’Ormale starb. Sie befand sich in ihrer Residenz “La Madrague” im südfranzösischen Saint-Tropez.

Saint-Tropez ist die Heimatstadt von Monique, das Paar hält sich dort oft auf. In dem Nobelort lernte Adorf seine Monique kennen, die mit der legendären Brigitte Bardot befreundet war. “Ich hatte zuerst nur Augen für die Bardot”, gab Adorf später zu. Doch dann fiel ihm irgendwann Monique auf, ihre Lebendigkeit. “Und da begann die ganze Geschichte zwischen uns.”

Adorf ist mit seiner Monique seit 1985 verheiratet. Bardot wurde mit Filmen wie “Und immer lockt das Weib” oder “Die Verachtung” international bekannt. In den 1970er-Jahren stieg sie nach einer zwanzigjährigen Karriere aus dem Filmgeschäft aus, um sich dem Tierschutz zu widmen. Bis zuletzt lebte sie zurückgezogen in Saint-Tropez.

