Marvel-Star Simu Liu gibt Verlobung bekannt

Von: APA/dpa

Marvel-Star Simu Liu hat sich mit seiner Partnerin Allison Hsu verlobt. “Von Wochenenden in Paris, Tagesausflügen nach Palm Springs, langen Nächten am Set, Nachmittagen auf der Couch und allem dazwischen, ich wähle dich für immer und ewig”, schrieb der 36-Jährige auf Instagram neben ein gemeinsames Foto. Auf dem Bild hebt Liu seine Partnerin auf einem mit Blumen und Kerzen dekorierten Balkon in die Höhe und küsst sie, an ihrem Finger ist ein großer Diamantring zu sehen.

“Ich liebe dich, mein Verlobter!”, schrieb Hsu unter Lius Post. In einem weiteren Beitrag teilte das Paar viele gemeinsame Bilder aus Paris, darunter ein romantisches Bild vor dem Eiffelturm. Das Paar erhielt zahlreiche Glückwünsche. Auch Stars wie Florence Pugh, Rachel Zegler und John Legend gratulierten den beiden. Dem US-Magazin “People” zufolge sind Lui und Hsu seit Ende 2022 liiert.

Liu spielte 2021 in dem Marvel-Film “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” die Hauptrolle. Er zählt auch zum Großaufgebot der Stars, die Marvel für den geplanten Superhelden-Film “Avengers: Doomsday” ins Boot geholt hat. In dem Film, der für Mai 2026 angekündigt wurde, spielt Liu unter anderem neben Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Sebastian Stan und Florence Pugh.

(S E R V I C E – Instagram-Post: https://go.apa.at/xjjRF7aA )