Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Massive Attack: Verbannung aus Singapur “surreale Erfahrung”
Robert "3D" del Naja von Massive Attack bei Auftritt im Jahr 2024

Massive Attack: Verbannung aus Singapur “surreale Erfahrung”

Montag, 03. August 2026 | 03:42 Uhr
Robert \
APA/APA/AFP/ANNA KURTH
Schriftgröße

Von: importer

Die britische Band Massive Attack hat nach ihrer Verbannung aus Singapur wegen des Hochhaltens einer Palästinenserflagge bei einem Konzert von einer “surrealen Erfahrung” gesprochen. “Wir waren überrascht und enttäuscht, dass unsere gesamte Band von der Polizei festgenommen, isoliert und getrennt befragt wurde”, schrieb die Trip-Hop-Band am Sonntag im Onlinedienst Instagram. Die Hotelzimmer einiger Musiker seien durchsucht und die Reisepässe vorübergehend eingezogen worden.

“Wir hätten uns nicht vorstellen können, dass das bloße Hochhalten einer Fahne eines souveränen Staates, der von 157 Ländern anerkannt wird (Palästina), einen Gesetzesbruch darstellen könnte”, schrieb die Band weiter. Diese “surreale Erfahrung” sei eine Erinnerung daran, dass die Menschenrechte und das Recht auf freie Meinungsäußerung überall dort verteidigt werden müssten, wo sie bedroht seien.

Zeigen ausländischer Fahne ohne Genehmigung verboten

Die Band um Robert Del Naja (“3D”) und Grant Marshall (“Daddy G”) war am Mittwoch im Stadtstaat Singapur aufgetreten. Die für ihre Unterstützung der Palästinenser und ihre Kritik an Israel bekannten Musiker hielten dabei eine Palästinenserfahne in die Höhe. Einer der Musiker rief nach Angaben der Polizei “Free Palestine”. In Singapur, wo sehr strikte Gesetze herrschen, ist es verboten, eine ausländische Fahne ohne Genehmigung zu zeigen.

Die Musiker von Massive Attack wurden von der Polizei verwarnt. Außerdem wurde ihnen eine erneute Einreise nach Singapur untersagt, Genehmigungen für künftige Konzerte sollen nicht mehr erteilt werden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Kein Tofu auf der Alm?
Kommentare
64
Kein Tofu auf der Alm?
Hitze ohne Ende: Südtiroler Meteorologe stellt entscheidende Frage
Kommentare
50
Hitze ohne Ende: Südtiroler Meteorologe stellt entscheidende Frage
Alpenverein macht bittere Entdeckung in Martell
Kommentare
42
Alpenverein macht bittere Entdeckung in Martell
Starkregen spült Geröll und Schlamm bis zu Biathlonzentrum in Antholz
Kommentare
23
Starkregen spült Geröll und Schlamm bis zu Biathlonzentrum in Antholz
Kerzenautomat in Brunecker Friedhof gewaltsam aufgebrochen
Kommentare
21
Kerzenautomat in Brunecker Friedhof gewaltsam aufgebrochen
Anzeigen
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Aktuelle Seite: Home > Politik > Massive Attack: Verbannung aus Singapur “surreale Erfahrung”
Robert "3D" del Naja von Massive Attack bei Auftritt im Jahr 2024

Massive Attack: Verbannung aus Singapur “surreale Erfahrung”

Uhr
Robert \
APA/APA/AFP/ANNA KURTH
Schriftgröße

Von: importer

Die britische Band Massive Attack hat nach ihrer Verbannung aus Singapur wegen des Hochhaltens einer Palästinenserflagge bei einem Konzert von einer “surrealen Erfahrung” gesprochen. “Wir waren überrascht und enttäuscht, dass unsere gesamte Band von der Polizei festgenommen, isoliert und getrennt befragt wurde”, schrieb die Trip-Hop-Band am Sonntag im Onlinedienst Instagram. Die Hotelzimmer einiger Musiker seien durchsucht und die Reisepässe vorübergehend eingezogen worden.

“Wir hätten uns nicht vorstellen können, dass das bloße Hochhalten einer Fahne eines souveränen Staates, der von 157 Ländern anerkannt wird (Palästina), einen Gesetzesbruch darstellen könnte”, schrieb die Band weiter. Diese “surreale Erfahrung” sei eine Erinnerung daran, dass die Menschenrechte und das Recht auf freie Meinungsäußerung überall dort verteidigt werden müssten, wo sie bedroht seien.

Zeigen ausländischer Fahne ohne Genehmigung verboten

Die Band um Robert Del Naja (“3D”) und Grant Marshall (“Daddy G”) war am Mittwoch im Stadtstaat Singapur aufgetreten. Die für ihre Unterstützung der Palästinenser und ihre Kritik an Israel bekannten Musiker hielten dabei eine Palästinenserfahne in die Höhe. Einer der Musiker rief nach Angaben der Polizei “Free Palestine”. In Singapur, wo sehr strikte Gesetze herrschen, ist es verboten, eine ausländische Fahne ohne Genehmigung zu zeigen.

Die Musiker von Massive Attack wurden von der Polizei verwarnt. Außerdem wurde ihnen eine erneute Einreise nach Singapur untersagt, Genehmigungen für künftige Konzerte sollen nicht mehr erteilt werden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Kein Tofu auf der Alm?
Kommentare
64
Kein Tofu auf der Alm?
Hitze ohne Ende: Südtiroler Meteorologe stellt entscheidende Frage
Kommentare
50
Hitze ohne Ende: Südtiroler Meteorologe stellt entscheidende Frage
Alpenverein macht bittere Entdeckung in Martell
Kommentare
42
Alpenverein macht bittere Entdeckung in Martell
Starkregen spült Geröll und Schlamm bis zu Biathlonzentrum in Antholz
Kommentare
23
Starkregen spült Geröll und Schlamm bis zu Biathlonzentrum in Antholz
Kerzenautomat in Brunecker Friedhof gewaltsam aufgebrochen
Kommentare
21
Kerzenautomat in Brunecker Friedhof gewaltsam aufgebrochen
Anzeigen
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Massive Attack: Verbannung aus Singapur “surreale Erfahrung”
Robert "3D" del Naja von Massive Attack bei Auftritt im Jahr 2024

Massive Attack: Verbannung aus Singapur “surreale Erfahrung”

Uhr
Robert \
APA/APA/AFP/ANNA KURTH
Schriftgröße

Von: importer

Die britische Band Massive Attack hat nach ihrer Verbannung aus Singapur wegen des Hochhaltens einer Palästinenserflagge bei einem Konzert von einer “surrealen Erfahrung” gesprochen. “Wir waren überrascht und enttäuscht, dass unsere gesamte Band von der Polizei festgenommen, isoliert und getrennt befragt wurde”, schrieb die Trip-Hop-Band am Sonntag im Onlinedienst Instagram. Die Hotelzimmer einiger Musiker seien durchsucht und die Reisepässe vorübergehend eingezogen worden.

“Wir hätten uns nicht vorstellen können, dass das bloße Hochhalten einer Fahne eines souveränen Staates, der von 157 Ländern anerkannt wird (Palästina), einen Gesetzesbruch darstellen könnte”, schrieb die Band weiter. Diese “surreale Erfahrung” sei eine Erinnerung daran, dass die Menschenrechte und das Recht auf freie Meinungsäußerung überall dort verteidigt werden müssten, wo sie bedroht seien.

Zeigen ausländischer Fahne ohne Genehmigung verboten

Die Band um Robert Del Naja (“3D”) und Grant Marshall (“Daddy G”) war am Mittwoch im Stadtstaat Singapur aufgetreten. Die für ihre Unterstützung der Palästinenser und ihre Kritik an Israel bekannten Musiker hielten dabei eine Palästinenserfahne in die Höhe. Einer der Musiker rief nach Angaben der Polizei “Free Palestine”. In Singapur, wo sehr strikte Gesetze herrschen, ist es verboten, eine ausländische Fahne ohne Genehmigung zu zeigen.

Die Musiker von Massive Attack wurden von der Polizei verwarnt. Außerdem wurde ihnen eine erneute Einreise nach Singapur untersagt, Genehmigungen für künftige Konzerte sollen nicht mehr erteilt werden.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Kein Tofu auf der Alm?
Kommentare
64
Kein Tofu auf der Alm?
Hitze ohne Ende: Südtiroler Meteorologe stellt entscheidende Frage
Kommentare
50
Hitze ohne Ende: Südtiroler Meteorologe stellt entscheidende Frage
Alpenverein macht bittere Entdeckung in Martell
Kommentare
42
Alpenverein macht bittere Entdeckung in Martell
Starkregen spült Geröll und Schlamm bis zu Biathlonzentrum in Antholz
Kommentare
23
Starkregen spült Geröll und Schlamm bis zu Biathlonzentrum in Antholz
Kerzenautomat in Brunecker Friedhof gewaltsam aufgebrochen
Kommentare
21
Kerzenautomat in Brunecker Friedhof gewaltsam aufgebrochen
Anzeigen
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 