Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Matt Damon von seiner Stuntfrau in “Die Odyssee” begeistert
Matt Damon war von seiner Stuntfrau in "Die Odyssee" begeistert

Matt Damon von seiner Stuntfrau in “Die Odyssee” begeistert

Dienstag, 21. Juli 2026 | 10:45 Uhr
Matt Damon war von seiner Stuntfrau in \
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JAMIE MCCARTHY
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Oscar-Preisträger Matt Damon hat eigenen Worten zufolge im Film “Die Odyssee” eine Frau als Stunt-Double. Für eine Szene mit den riesenhaften Laistrygonen seien besonders große Stuntleute auf der einen und kleinere Stuntleute auf der anderen Seite eingesetzt worden, sagte der 55-Jährige, der in dem neuen Kinohit von Christopher Nolan den griechischen Helden Odysseus spielt, im Podcast “Happy Sad Confused”.

Damon fügte hinzu, dass seine Stuntfrau “die tollsten Arme hatte, die ich je gesehen habe”. Sein Interview-Partner hatte ihn zuvor unter anderem für seine muskulösen Arme in dem Film gelobt. Damon erzählte, dass er seine Stuntfrau bei der ersten Begegnung im Verpflegungszelt umarmt und ihr für ihre Arbeit gedankt habe.

“Die Odyssee” läuft seit vergangener Woche im Kino. In dem Film nach Homers Epos verkörpert Matt Damon den griechischen Helden Odysseus auf dessen jahrelanger, von Stürmen, Kämpfen und mythischen Gefahren geprägter Heimreise nach dem Trojanischen Krieg. Neben Damon spielen auch Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya und Charlize Theron in dem Film mit.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Weniger Wasser, mehr Regeln: So reagiert Südtirol auf Trockenheit
Kommentare
72
Weniger Wasser, mehr Regeln: So reagiert Südtirol auf Trockenheit
Bikini-Ärger in Meran
Kommentare
48
Bikini-Ärger in Meran
Hohe Schadenersatzforderungen belasten verurteilten Juwelier
Kommentare
45
Hohe Schadenersatzforderungen belasten verurteilten Juwelier
Versicherungspflicht für E-Scooter gilt jetzt
Kommentare
31
Versicherungspflicht für E-Scooter gilt jetzt
Spanien Weltmeister – 1:0 n.V. im Finale gegen Argentinien
Kommentare
21
Spanien Weltmeister – 1:0 n.V. im Finale gegen Argentinien
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 