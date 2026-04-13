Max Giesinger verletzte sich beim Kuhstreicheln den Finger

Von: APA/dpa

Ein harmloser Tierkontakt hat für Popsänger Max Giesinger (“80 Millionen”) ein schmerzhaftes Nachspiel: Der 37-Jährige hat sich nach eigenen Angaben beim Versuch, eine Kuh zu streicheln, einen Finger gebrochen. “Ich wollte doch nur ‘ne Kuh streicheln, Mann!”, sagte Giesinger in einem Instagram-Video. Das Ganze sei beim fünftägigen Wellness-Urlaub passiert. Die Folge: ein gebrochener Finger und mehrere Wochen Zwangspause.

“Ich kann jetzt keinen Sport machen und keine Gitarre spielen, sechs Wochen lang”, erklärte der Sänger, der mit Verband an der rechten Hand zu sehen ist. Den Vorfall nimmt der in Hamburg lebende Musiker aus der Nähe von Karlsruhe mit Humor. “Ich mochte die Kuh wohl mehr, als sie mich”, schrieb er zu seinem Beitrag. Zahlreiche Fans reagierten mit Genesungswünschen – und augenzwinkernden Kommentaren.

Für seine Fans gibt es jedoch Entwarnung: In den kommenden Wochen stehen laut seiner Website keine Konzerte an. Erst Ende Mai ist ein Auftritt bei einem Benefiz-Open-Air in Hamburg geplant. Und bis dahin sei er wieder fit “wie’n Turnschuh”, so Giesinger.