Meran: Lidia Gnutti feiert 100. Geburtstag

Meran – Die Meranerin Lidia Gnutti hat kürzlich im Beisein ihrer Familie ihren 100. Geburtstag gefeiert.

Lidia Gnutti stammt ursprünglich aus Mantua, lebt aber seit über 50 Jahren in Meran. Trotz ihrer 100 Jahre ist sie noch immer rüstig und kann aus dem Stegreif endlos lange Gedichte zitieren. Frau Gnutti lebt in ihrer Wohnung dank der verlässlichen Unterstützung der Pflegehilfe Elena weitgehend selbständig. In Meran war die Mutter dreier Kinder, die alle in Rom leben, eine bekannte Herrenschneiderin.

Ihren 100. Geburtstag feierte sie kürzlich im Kreise ihrer Familie. Bei der Feier mit dabei war auch Sozialstadtrat Stefan Frötscher, der der Jubilarin einen Blumenstrauß sowie die Glückwünsche der Meraner Stadtverwaltung überbrachte.