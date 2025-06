Metallteil fiel bei Springsteen-Konzert von der Decke

Von: APA/dpa

Ein mehrere Kilogramm schweres Metallteil ist bei einem Konzert von Bruce Springsteen in der deutschen Stadt Gelsenkirchen von der Decke gefallen und hat drei Fans verletzt. Das über einen Meter lange Teil löste sich ersten Erkenntnissen zufolge aus einer Ecke des Videowürfels, wie die Polizei mitteilte. Trotz des Zwischenfalls sei das Konzert weitergegangen, sagte ein Polizeisprecher.

Der Bereich unter dem Würfel sei abgesperrt worden. Sanitäter brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Wie schwer die Verletzungen der 22 und 50 Jahre alten Frau und eines 48-jährigen Mannes sind, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt, warum das Metallteil aus dem Videowürfel herausfiel. Ebenfalls werde untersucht, ob sich weitere Teile lösen könnten, hieß es.

Am Freitagabend waren tausende Fans zum Konzert von Bruce Springsteen in die Veltins Arena in Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen) gekommen. Es war der dritte und letzte Auftritt in Deutschland des Musikers seiner Europatournee. Zuvor war er bereits in Berlin und Frankfurt aufgetreten.