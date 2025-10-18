“Mitski”: Ohne Ski auf der Bühne

Von: apa

Die Epidemie an Konzertmitschnitten aus aller Herren Ländern reißt nicht ab. Nun reiht sich auch die US-japanische Sängerin Mitski ein. Als die 35-Jährige im Vorjahr an drei Abenden im Fox Theatre Atlanta ihr 7. Album “The Land Is Inhospitable And So Are We” theatral umsetzte, waren die Kameras mit dabei. Die Performance der Künstlerin auf karger Bühne mit siebenköpfiger Band ist nun ab Mittwoch auch auf der Kinoleinwand zu erleben – unter dem Titel “Mitski – The Land”.

(S E R V I C E – www.mitskifilm.com/home)