Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Mond-Crew gratuliert Buzz Aldrin zum 96. Geburtstag
US-Raumfahrtlegende war der zweite Mensch am Mond

Mond-Crew gratuliert Buzz Aldrin zum 96. Geburtstag

Montag, 19. Januar 2026 | 08:45 Uhr
US-Raumfahrtlegende war der zweite Mensch am Mond
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/PATRICK SMITH
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Buzz Aldrin, der zweite Mensch auf dem Mond, wird am Dienstag 96 Jahre alt. Gratulationen bekam die US-Raumfahrtlegende von der “Artemis 2”-Crew, die demnächst zur ersten bemannten Mondmission der NASA seit mehr als 50 Jahren aufbrechen wird. “Happy Birthday Buzz”, wünschte NASA-Astronaut Reid Wiseman (50) bei einer Pressekonferenz, stellvertretend für seine Mannschaft, der auch Christina Koch und Victor Glover von der NASA sowie der Kanadier Jeremy Hansen angehören.

Die “Apollo”-Astronauten hätten ihr mit der Art, wie sie miteinander umgingen, beigebracht, was echte Kameradschaft bedeute, sagte “Artemis”-Astronautin Koch.

Buzz Aldrin hatte im Rahmen der “Apollo 11”-Mission 1969 – kurz nach Neil Armstrong – als zweiter Mensch den Mond betreten. Insgesamt brachten die USA als bisher einziges Land mit den “Apollo”-Missionen zwischen 1969 und 1972 zwölf Astronauten auf den Mond. Vier davon leben noch: Neben Aldrin sind das David Scott (93), Charles Duke (90) und Harrison Schmitt (90). Mit der “Artemis 2”-Mission der US-Raumfahrtbehörde NASA sollen in diesem Jahr erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert wieder Menschen in die Nähe des Mondes fliegen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bozen: Bekannter Straßenmusiker erhält Geldstrafe
Kommentare
66
Bozen: Bekannter Straßenmusiker erhält Geldstrafe
Meloni warnt Trump: Neue US-Zölle wären ein Fehler
Kommentare
26
Meloni warnt Trump: Neue US-Zölle wären ein Fehler
Grönland: Trump kündigt Zölle gegen mehrere NATO-Staaten an
Kommentare
24
Grönland: Trump kündigt Zölle gegen mehrere NATO-Staaten an
Freihandelsabkommen zwischen EU und Mercosur unterzeichnet
Kommentare
22
Freihandelsabkommen zwischen EU und Mercosur unterzeichnet
Schnee-Apokalypse auf Kamtschatka
16
Schnee-Apokalypse auf Kamtschatka
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 