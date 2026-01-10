Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Nach Babypause: Helene Fischer gab Comeback bei Silbereisen
Comeback Fischers bei Silbereisen-Show

Nach Babypause: Helene Fischer gab Comeback bei Silbereisen

Samstag, 10. Januar 2026 | 23:37 Uhr
Comeback Fischers bei Silbereisen-Show
APA/APA/dpa/Jens Kalaene
Von: APA/dpa

Sängerin Helene Fischer ist nach ihrer zweiten Babypause wieder vor einem großen Publikum live im Fernsehen aufgetreten. Die 41-Jährige feierte ihr Comeback in der von Florian Silbereisen moderierten Live-Show “Schlagerchampions – Das große Fest der Besten” am Samstag im Ersten Deutschen Fernsehen. Viele Fans und einige Kolleginnen und Kollegen waren gekommen, um die Schlagersängerin zurück auf der Bühne willkommen zu heißen.

Bereits nach der Geburt ihrer ersten Tochter gab Fischer im Juli 2022 ihr TV-Comeback bei einer Show ihres Ex-Partners Silbereisen. Bei den “Schlagerchampions” sang sie auf der Bühne ein Medley aus verschiedenen Songs, darunter Evergreens wie “Atemlos durch die Nacht”, “Herzbeben”, “Fehlerfrei” oder “Achterbahn”.

Fans konnten zuvor online abstimmen, welche Lieder sie präsentieren soll. Im Zuschauerraum der Silbereisen-Show war – wie üblich – Jung und Alt versammelt, um zur Musik zu tanzen und zu singen. “Hot girls listen to Helene Fischer” war zu lesen. Viele Menschen trugen Fan-Shirts mit der Sängerin darauf.

Fischer unterbrach Ende 2025 Babypause für ARD-Sendung

Die Sängerin hatte im Sommer die Geburt ihrer zweiten Tochter öffentlich gemacht und angekündigt, sich Zeit für ihre Familie zu nehmen. Ende 2025 unterbrach sie überraschend ihre Babypause für einen Auftritt in der ARD-Sendung “Klein gegen Groß” mit Kai Pflaume. Dort stellte sie auch ihr Album “Die schönsten Kinderlieder – Winter- und Weihnachtszeit” vor.

Mit ihrem Auftritt bei den “Schlagerchampions” meldet sich die Sängerin nun endgültig aus der Babypause zurück: In diesem Jahr geht sie auf große Open-Air-Tournee und will damit ihr Bühnenjubiläum feiern. Bei Silbereisen präsentierte sie eine kleine Version der Showbühne.

Fischer: Ich bin “wahnsinnig glücklich”

Für ihren Auftritt bei Silbereisen am Samstagabend hatte Fischer im Voraus auf Proben verzichtet und war erst kurz vorher zur Show ins Berliner Velodrom gekommen. “Das ist für sie eine ungewohnte Situation, denn normalerweise bereitet sie sich akribisch auf jedes noch so kleine Detail vor”, sagte Silbereisen – dann betrat Fischer die Bühne.

“Mir geht es fantastisch”, sagte die 41-Jährige, nachdem sie “Genau dieses Gefühl” gesungen hatte. Sie sei “wahnsinnig glücklich”. 2026 wird Fischers Debütalbum “Von hier bis unendlich” 20 Jahre alt.

Der Schlagerstar ist seit 2018 mit dem Akrobaten Thomas Seitel liiert, die beiden haben bereits eine Tochter. Die Musikerin schirmt ihr Privatleben weitgehend ab. Bei den “Schlagerchampions” traten neben Fischer auch Gäste wie Thomas Anders, Oli P., Ben Zucker und die Band Santiano auf.

