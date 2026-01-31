Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > “Natürliches Gleichgewicht”: König Charles III. rüttelt auf
Kate Winslet erzählt vom Engagement der King's Foundation

“Natürliches Gleichgewicht”: König Charles III. rüttelt auf

Samstag, 31. Januar 2026 | 06:10 Uhr
Kate Winslet erzählt vom Engagement der King\'s Foundation
APA/APA/Buckingham Palace/Millie Pilkington
Schriftgröße

Von: apa

Unserem Planeten ging es schon mal deutlich besser. Das weiß auch der britische König Charles III., der sich seit langem mit der mittlerweile als “King’s Foundation” firmierenden Stiftung für ein Gleichgewicht von Mensch und Natur und ein harmonisches Zusammenleben einsetzt. Es ist ein schwieriger Kampf, der es auch erfordert, Mächtigen mal königlich auf die Füße zu treten. “Natürliches Gleichgewicht: Die Vision eines Königs” ist ab Freitag bei Amazon Prime Video abrufbar.

Oscarpreisträgerin Kate Winslet (“Titanic”) hat der Dokumentation von Nicolas Brown ihre Stimme für den Off-Kommentar geliehen. Vor der Kamera kommen etliche Experten und Wegbegleiter des britischen Königs zu Wort. Zu sehen ist (Archiv-)Material, das im Verlauf von über sieben Jahrzehnten auf vier Kontinenten gedreht wurde.

(S E R V I C E – www.primevideo.com )

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
PAN-Europe warnt vor Pestizid-Cocktail in Äpfeln
Kommentare
130
PAN-Europe warnt vor Pestizid-Cocktail in Äpfeln
Kein Olympia-Ticket: Busfahrer nimmt Bub nicht mit
Kommentare
102
Kein Olympia-Ticket: Busfahrer nimmt Bub nicht mit
Versammlung zu “Remigration”: Unterberger und Schullian empört
Kommentare
83
Versammlung zu “Remigration”: Unterberger und Schullian empört
Schützenbund sieht Olympia-Skandal
Kommentare
44
Schützenbund sieht Olympia-Skandal
Nach ICE-Skandal: Irans Terror-Gruppe könnte zu Olympia kommen
Kommentare
34
Nach ICE-Skandal: Irans Terror-Gruppe könnte zu Olympia kommen
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
Seit 18 Jahren Südtirols Watten-Treffpunkt im Netz
watten.org
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 