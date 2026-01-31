“Natürliches Gleichgewicht”: König Charles III. rüttelt auf

Von: apa

Unserem Planeten ging es schon mal deutlich besser. Das weiß auch der britische König Charles III., der sich seit langem mit der mittlerweile als “King’s Foundation” firmierenden Stiftung für ein Gleichgewicht von Mensch und Natur und ein harmonisches Zusammenleben einsetzt. Es ist ein schwieriger Kampf, der es auch erfordert, Mächtigen mal königlich auf die Füße zu treten. “Natürliches Gleichgewicht: Die Vision eines Königs” ist ab Freitag bei Amazon Prime Video abrufbar.

Oscarpreisträgerin Kate Winslet (“Titanic”) hat der Dokumentation von Nicolas Brown ihre Stimme für den Off-Kommentar geliehen. Vor der Kamera kommen etliche Experten und Wegbegleiter des britischen Königs zu Wort. Zu sehen ist (Archiv-)Material, das im Verlauf von über sieben Jahrzehnten auf vier Kontinenten gedreht wurde.

