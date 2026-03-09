Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Neue “DSDS”-Staffel startet am Karsamstag
Dieter Bohlen ist auch in der 22. Staffel mit von der Partie

Neue “DSDS”-Staffel startet am Karsamstag

Montag, 09. März 2026 | 05:30 Uhr
Dieter Bohlen ist auch in der 22. Staffel mit von der Partie
APA/APA/dpa/Rolf Vennenbernd
“Deutschland sucht den Superstar” kehrt am Oster-Wochenende mit der 22. Staffel auf die Bildschirme zurück. Am Karsamstag (4. April) wird die erste von zehn neuen Folgen zu sehen sein, kündigte der Sender RTL an. Die neuen Folgen werden immer samstags und dienstags um 20.15 Uhr bei RTL und im Voraus auf RTL+ zu sehen sein. Zusätzlich und neu: “Die DSDS Reality” ab dem 21. April, in der in zehn Folgen auf RTL+ zu sehen sei, wie Superstars gemacht werden.

Bereits im vergangenen Juli hatte RTL seine neue Casting-Jury für “Deutschland sucht den Superstar” bekanntgegeben, in der Rapper Bushido einen Platz neben Dieter Bohlen bekommt. Ebenfalls Teil des neuen Teams ist Ballermann-Star Isi Glück (“Mallekind”).

“Wir werden Euch total überraschen”, kündigte Dieter Bohlen an. “Das ganze Konzept ist wirklich neu”, sagte der Pop-Titan. “Ich freue mich auf die neue Jury.” In der zurückliegenden Staffel hatten neben Bohlen noch Rapperin Loredana, Schlagersängerin Beatrice Egli und Popsänger Pietro Lombardi in der Jury gesessen.

