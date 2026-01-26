Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Neuer Bericht über Michael Schumacher sorgt für Aufsehen
Neuer Bericht über Michael Schumacher sorgt für Aufsehen

Montag, 26. Januar 2026 | 16:57 Uhr
Michael Schumachers Management schaltete Twitter-Account frei
APA/APA (dpa)
Michael Schumacher gilt als einer der größten Sporthelden Deutschlands. Auch nach seinem Skiunfall, der seine Karriere als Formel-1-Rennfahrer und sein Privatleben völlig auf den Kopf stellte, bewegt sein Schicksal nach wie vor Millionen Menschen. Ein Bericht der britischen „Daily Mail“ schürt nun neue Hoffnungen über seinen Gesundheitszustand.

Am 29. Dezember 2013 ist Michael Schumacher beim Skifahren in Méribel in Frankreich gestürzt und hat sich schwere Hirnschäden zugezogen. Seitdem kämpft der siebenmalige Formel-1-Weltmeister um die vollständige Genesung.

Wie es dem 57-Jährigen tatsächlich geht, weiß neben der Familie nur ein ausgewählter Kreis von Vertrauten. Schumachers Ex-Teamchef Flavio Briatore (75), unter dem der Deutsche 1994 und 1995 bei Benetton seine ersten beiden von insgesamt sieben WM-Titeln in der Formel 1 einfuhr, hat kürzlich erklärt: „Mit Corinna Schumacher bin ich noch im Kontakt, mit Michael ist das leider unmöglich.“ Die Aussage scheint wenig hoffnungsvoll.

Laut Bericht der „Daily Mail“ gebe es allerdings auch positive Entwicklungen, was den Gesundheitszustand des Weltmeisters anbelangt. So soll Schumacher nicht mehr bettlägerig sein, sondern werde mittlerweile von dem privaten medizinischen Team auch im Rollstuhl durch die Familienanwesen auf Mallorca und in Gland der Schweiz geschoben.

Wie bild.de berichtet, ist das allerdings bereits seit Jahren bekannt. Erzbischof Georg Gänswein verriet schon 2018 in einem Bunte-Interview Details über seinen Besuch bei Schumacher zwei Jahre zuvor. So habe ein Therapeut den Formel-1-Piloten ins Wohnzimmer gebracht. Außerdem erklärte Gänswein, er habe das Gefühl, dass Schumacher Begegnungen wahrnehme und mit sich einen inneren Dialog führe.

Ob es Schumi nun tatsächlich besser geht, bleibt unklar. Feststeht nur, dass Millionen Fans weiter hoffen, dass es mit ihm wieder aufwärts geht.

