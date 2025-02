Neuer Hund für Königin Camilla

APA/APA/AFP/POOL/STUART C. WILSON

Von: APA/dpa

Im britischen Königshaus mischt ein neuer Hund die Royals auf – und er soll aussehen wie ein Maulwurf. Königin Camilla (77) sagte am Mittwoch während eines Termins, sie habe “gerade einen neuen Welpen bekommen”. Die acht Wochen alte Hündin komme aus dem Tierheim und heiße wegen ihres Aussehens “Moley”, in Anlehnung an “mole” (Englisch für Maulwurf).

Auf das Thema gekommen war die Frau von König Charles III., als sie auf eine Hundebesitzerin und deren Golden Retriever traf, den sie sogleich streichelte. Im vergangenen November hatte der Palast den Tod von “Beth”, einem von zwei Jack Russell Terriern der Königin, bekanntgegeben. Auch “Beth” kam aus einem Tierheim.

Der Nachrichtenagentur PA zufolge wurde “Moley” am zweiten Weihnachtsfeiertag geboren. Die genaue Hunderasse sei unklar, schreibt PA, zumindest zum Teil stamme “Moley” von einem Jack Russell ab.