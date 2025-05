Neues Album von Little Simz und Auftritt in Wien

Little Simz gastiert am 27. September im Gasometer

Von: apa

Little Simz veröffentlicht am 6. Juni ihr neues Album “Lotus”. Live wird die britische Rapperin, Sängerin und Schauspielerin (“Top Boy”) wohl auch bei ihrem Auftritt im Wiener Gasometer am 17. September Songs daraus performen. Mit der dritten Voraus-Auskopplung “Young” brachte die 21-Jährige soeben einen weiteren Vorgeschmack auf das Album heraus.

Die Künstlerin hat sich als eine der wichtigsten Stimmen ihrer Generation etabliert und sowohl mit orchestral unterfüttertem Hip-Hop (das mit dem Mercury Prize prämierte Album “Sometimes I Might Be Introvert”) überzeugt wie auch mit Sounds, die dem 90er-Conscious-Rap gerecht werden (“No Thank You”). Mit der EP “Drop 7” zielte Simz schließlich auf den Dancefloor. “Lotus” kommt jetzt mit einer langen Liste an Gästen: Moses Sumney, Miraa May, Wretch 32, Cashh, Michael Kiwanuka, Yussef Dayes, Sampha, Lydia Kitto, Yukimi Nagano (Little Dragon), sowie Obongjayar und Moonchild Sanelly wirkten mit.

(S E R V I C E – Verkauf für Wien ab Donnerstag, 22. Mai, 10 Uhr, u.a. via oeticket.com)