Neues Simply-Red-Album “Time”: Ansteckende Leichtigkeit

Seinen ersten Auftritt als Sänger hatte Simply-Red-Frontmann Mick Hucknall mit nur sechs Jahren in einer Lederhose aus Österreich. “Ich sang “I Want to Hold Your Hand” von den Beatles mit einer richtigen Band”, erzählte der 62-Jährige kürzlich der BBC. Mit Simply Red veröffentlicht er am Freitag (26.5.) unter dem Titel “Time” das inzwischen zwölfte Studioalbum. Anlass für den ersten “Gig” seines Lebens sei eine Hochzeit gewesen, so der Star mit dem markanten roten Haarschopf.

Die Lederhose habe ihm eine seiner Babysitterinnen aus einem Skiurlaub in Österreich mitgebracht. “Für Ost-Manchester war das sehr glamourös, Skifahren zu gehen.”

In der ausgekoppelten funkigen Single “Just Like You” dominiert die Bassgitarre. Das Stück zeichnet sich durch eine ansteckende Leichtigkeit aus, die sich durch die gesamte Platte zieht. Eine weitere Konstante ist Mick Hucknalls Soulstimme, die auch knapp 40 Jahre nach Gründung der Band unverkennbar bleibt.

Einige der Songs sind durchaus tanzbarer Soul wie “Slapbang” oder “Too Long At the Fair”. Andere laden eher zum Träumen ein, etwa das gefühlvolle “It Wouldn’t Be Me” oder das hymnenartige “Never Be Gone”. Zur Single “Just Like You” gibt es einen Part 2, der sehr viel jazziger daherkommt als die erste Version. Nach Swing klingt das Stück “Butterflies”.

Entstanden sind viele der Songs während der Corona-Pandemie, erzählte Hucknall der BBC. Mit dem Track “Better With You” beispielsweise zelebriere er die Beziehung zu seiner Familie, deren Bedeutung ihm während der Pandemie noch einmal viel deutlicher geworden sei.

Der früher als Playboy berüchtigte Engländer ist seit 2010 mit der Kunsthändlerin Gabriella Wesberry verheiratet – das Paar hat eine Tochter im Teenager-Alter. Seine wilden Zeiten vermisse er nicht, sagte er kürzlich der “Sun” und fügte hinzu: “Ich bin jetzt viel glücklicher als ich es je in meinem Leben war.”

Hucknall tritt am 30. Juli auf der Burg Clam auf. Er tourt, damit er nicht so lange von seiner Familie getrennt ist, lieber nur in der britischen Heimat und anderen Teilen Europas statt auf der ganzen Welt. Er genieße es, das Leben anderer Menschen mit seiner Musik zu bereichern, so Hucknall in der BBC. “Musik ist etwas, das in der Luft liegt, es macht etwas mit den Leuten und sie wissen nicht immer wie oder warum.”