DiCaprio für Golden Globe nominiert

Neun Globes-Nominierungen für “One Battle After Another”

Montag, 08. Dezember 2025 | 15:23 Uhr
Golden Globes werden in 27 Kategorien vergeben
Von: APA/Reuters/dpa

Die dunkle Komödie “One Battle After Another” von Regisseur Paul Thomas Anderson mit Leonardo DiCaprio steht an der Spitze der Nominierungen für die 83. Golden Globe Awards, die am Montag in Beverly Hills bekanntgegeben wurden. Das norwegische Drama “Sentimental Value” liegt mit acht Nominierungen dicht dahinter. Chancen auf die Schauspielpreise haben etwa DiCaprio, Dwayne Johnson mit “The Smashing Machine” und Jessie Buckley für “Hamnet”.

Die Verleihung in 27 Kategorien ist für den 11. Jänner geplant. Das Drama “In die Sonne schauen” der Berliner Regisseurin Mascha Schilinski hat es indes nicht ins Rennen um die Golden Globes in der Sparte “Bester nicht-englischsprachiger Film” geschafft. Unter den Nominierten für die Sparte sind unter anderem “Ein einfacher Unfall” (Frankreich), “No Other Choice” (Südkorea), “The Secret Agent”(Brasilien) und “Sentimental Value” (Norwegen).

Traditionell schaut die Branche zum Auftakt der Trophäen-Saison auf die Golden Globes als Vorbote für die späteren Oscars. Mehrere Hundert Journalisten aus aller Welt stimmen über die Preisträger ab. Nach ihrem Debüt als Golden-Globe-Gastgeberin im vorigen Jänner wird die US-Entertainerin Nikki Glaser 2026 bei der Trophäen-Gala erneut auf der Bühne stehen.

