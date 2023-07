Niederländische Prinzessin Alexia beendet Schulzeit

Die niederländische Prinzessin Alexia (18) hat ihre Schulzeit mit der Matura an einer internationalen Schule in Großbritannien beendet. Die Prinzessin habe am Donnerstag das Internationale Baccalaureate am United World College of the Atlantic erhalten, teilte das Königshaus mit. Das College in Wales gehört zu einer Gruppe von Schulen, an der junge Menschen aus rund 150 Ländern eine internationale Bildung mit dem Fokus auf soziales Engagement und Toleranz erhalten.

Alexia war in einer Klasse mit Leonor, der ältesten Tochter des spanischen Königs Felipe und Königin Letizia, wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP berichtete. Zunächst wolle sie ein Jahr Pause machen, sagte Alexia Ende Juni während des jährlichen Sommerfototermins. Einen konkreten Plan für dieses Jahr habe sie noch nicht. “Ein bisschen reisen, arbeiten und so weiter”, sagte sie damals. Es gebe “viele Pläne”, aber es sei “noch nichts geplant”.