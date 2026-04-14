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Oasis feierte im Vorjahr lang ersehntes Comeback

Oasis und Co: 18 Neuzugänge für Rock & Roll Hall of Fame

Dienstag, 14. April 2026 | 12:48 Uhr
Oasis feierte im Vorjahr lang ersehntes Comeback
APA/APA/AFP/KAMIL KRZACZYNSKI
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Von: APA/dpa

Die “Rock & Roll Hall of Fame” hat 18 Neuzugänge, wie aus einer Liste der in Cleveland ansässigen Ruhmeshalle hervorgeht. Zu den geehrten Künstlern zählen demnach: Phil Collins, Queen Latifah, Oasis, Sade, Billy Idol, Iron Maiden, Joy Division, MC Lyte, Rick Rubin und der Wu-Tang Clan. Posthum werden auch Celia Cruz, Fela Kuti, Gram Parsons, Linda Creed, Arif Mardin, Jimmy Miller, Ed Sullivan und der 2005 gestorbene Sänger und Musikproduzent Luther Vandross gewürdigt.

Am 14. November sollen die Musikerinnen und Musiker bei einer Zeremonie symbolisch in die Ruhmeshalle aufgenommen werden. Für eine Aufnahme in die Hall of Fame muss die erste Veröffentlichung der Künstler mindestens 25 Jahre zurückliegen.

Zweite Ehrung für Phil Collins

Phil Collins wurde als Teil der Band Genesis bereits 2010 in die “Rock & Roll Hall of Fame” aufgenommen. Nun kommt ihm die Ehre für seine Solokarriere zuteil.

Im vergangenen Jahr gab es sieben Neuzugänge in die Ruhmeshalle: die Rockband Bad Company, The White Stripes und Soundgarden, der Rock’n’Roll-Sänger Chubby Checker, die 2014 gestorbene Rock- und Blues-Legende Joe Cocker, die Starsängerin Cyndi Lauper (72) und das Hip-Hop-Duo Outkast.

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