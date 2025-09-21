Obama verbringt Urlaub in Norditalien auf Spielbergs Jacht

Von: apa

Der frühere US-Präsident Barack Obama ist auf dem Flughafen von Genua gelandet und hat sich direkt danach zum Hafen von Santa Margherita Ligure begeben, um an Bord der Jacht “Seven Seas” des US-Regisseurs Steven Spielberg zu gehen. An Bord wurde er von seiner Frau Michelle Obama erwartet, die bereits früher angereist war, um einige Urlaubstage in Ligurien zu verbringen, wie italienische Medien berichteten.

Die “Seven Seas”, die seit einigen Tagen vor Portofino vor Anker liegt, hat am Sonntag den Golf von Tigullio verlassen, machte Halt vor der malerischen Bucht von San Fruttuoso und ging anschließend vor der Urlaubsortschaft Camogli vor Anker. Dort wurde die Jacht von zahlreichen Neugierigen erkannt und fotografiert.