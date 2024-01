Oben ohne und klatschnass: So wild feierten Odermatt und Sarrazin in Kitzbühel

Kitzbühel – Kitzbühel, berühmt für die härteste Abfahrt der Welt, zeigt auch seine legendären Klubs. Nach einer anspruchsvollen Hahnenkamm-Abfahrt gönnten sich Ski-Superstar Marco Odermatt und Streif-Sieger Cyprien Sarrazin eine Auszeit im spektakulären Nachtleben der Gamsstadt.

Die beiden Speed-Asse im alpinen Ski-Weltcup feierten ausgelassen im traditionsreichen “Londoner”, wo sie Arm in Arm hinter der Bar die Hymne sangen – eine langjährige Siegertradition. Die Anwesenden jubelten dem Duo zu, während sie auch selbst ausschenkten, eine weitere Tradition der Streif-Helden. Die Partynacht dauerte zwar unbestätigt, aber gemäß dem Slogan der Kitzbüheler Bar wohl bis in die frühen Morgenstunden: “If the downhill does not kill you, the Londoner will.”

Mit dabei bei der rauschenden Siegesfeier waren auch die Südtiroler Skiasse, Christof Innerhofer und Florian Schieder.

Schon in Wengen hatten die beiden eine “verrückte Nacht” erlebt, wie Cyprien Sarrazin in Kitzbühel verriet. Odermatts heisere Stimme zeugte noch Tage später von der ausgelassenen Feier. “Für den Körper ist das natürlich nicht das beste, so zu feiern, aber für den Geist ist es wichtig”, erklärte er nach dem zweiten Training.

Die nächsten Speed-Rennen der Herren stehen Ende Januar in Garmisch-Partenkirchen an. Doch zuvor wird Odermatt am Dienstag beim Nacht-Riesentorlauf in Schladming antreten.