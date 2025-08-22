Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Österreichisches Kabarettarchiv erhält Küppers-Nachlass
Freitag, 22. August 2025 | 17:16 Uhr
Von: apa

Im Juni ist Topsy Küppers, die große Dame der heimischen Kleinkunst, im Alter von 93 Jahren verstorben. Ihr Nachlass kommt nun ins Österreichische Kabarettarchiv. Das Konvolut umfasst Texte, Noten, Manuskripte, Platten, Fotos oder Korrespondenz in zwölf Kartons, fünf Regalen und zwei Koffern. Es wurde der in Graz ansässigen Institution von Küppers’ Tochter Sandra Kreisler geschenkt, bedankte sich Archiv-Leiterin Iris Fink in einer Aussendung.

(S E R V I C E – www.kabarettarchiv.at/)

