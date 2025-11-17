“One Shot With Ed Sheeran”: Der Popstar wagt ein Experiment

Von: apa

Ein spontanes Konzert in einem New Yorker Pub – die Leute rasten aus. Ein Ständchen mit Gitarre in der U-Bahn und eines auf einem Doppeldeckerbus. Regisseur Philip Barantini hat Ed Sheeran in Echtzeit und ohne Schnitt durch die Straßen von New York City begleitet. Das Ergebnis ist “One Shot With Ed Sheeran: A Music Experiment”, ein musikalischer Spaziergang, der ab Freitag bei Netflix gestreamt werden kann.

(S E R V I C E – www.netflix.com/at/title/82123114)