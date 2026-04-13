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Im ORF rumort es weiterhin

ORF beurlaubt Enterprise-Chef Böhm nach Vorwürfen

Montag, 13. April 2026 | 14:50 Uhr
Im ORF rumort es weiterhin
APA/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER
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Von: apa

Im ORF rumort es nach dem Rücktritt von ORF-Generaldirektor Roland Weißmann weiterhin. Nun gibt es auch Vorwürfe gegen Oliver Böhm, der seit 2013 die ORF-Vermarktungstochter Enterprise führt. Details dazu sind nicht bekannt, aber der ORF hat den Mittfünfziger, nachdem rund um Ostern Vorwürfe aufgekommen sind, “unverzüglich beurlaubt” und eine Compliance-Untersuchung durch interne und externe Experten eingeleitet. Entsprechende Medienberichte bestätigte der ORF der APA.

Sobald Ergebnisse der Untersuchung vorliegen, will der ORF über nächste Schritte entscheiden und darüber informieren. Zum Schutz aller Beteiligten werden davor keine Details genannt.

Böhm managt die Vermarktung der ORF-TV- und -Radio-Sender sowie des Digitalangebots. In Summe nimmt der ORF jährlich rund 200 Mio. Euro durch Werbung ein. Im Transparenzbericht des ORF scheint Böhm an dritter Stelle der Bestverdiener auf.

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