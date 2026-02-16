ORF launchte für ESC neue Website

Von: apa

Drei Monate vor dem musikalischen Megaevent in Wien, hat der ORF eine neue Website für den 70. Eurovision Song Contest (ESC) gelauncht. Sie soll Hauptinformationsquelle bzw. der zentrale “digitale ESC-Hub” des ORF sein, wie es in einer Aussendung heißt. Darauf finden sich neben einem minutengenauen Countdown etwa Infos, Kurzvideos und die Songs der zwölf Acts, die am Freitag im Rahmen der Show “Vienna Calling” um das österreichische ESC-Ticket rittern.

Zudem bietet die Seite einen Überblick über diverse ESC-Storys und wartet mit Fragen und Antworten zum Event auf – auch auf Englisch. Während der Shows sind unter songcontest.orf.at Live-Ticker zu finden. Auch eine “Social Wall” mit Postings aus dem ESC-Universum findet sich auf der Website.

(S E R V I C E – https://songcontest.orf.at/ )