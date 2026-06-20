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43-Jährige erwartet ihr drittes Kind

Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway präsentiert Babybauch

Samstag, 20. Juni 2026 | 14:16 Uhr
43-Jährige erwartet ihr drittes Kind
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/MIKE COPPOLA
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Von: APA/dpa

Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway erwartet ihr drittes Kind. Die 43 Jahre alte Schauspielerin verkündete die Neuigkeit per Video auf Instagram, in dem sie in einem weißen Outfit gekleidet lächelnd ihren Babybauch zeigt und dann aus dem Bild eilt. Als musikalische Untermalung wählte Hathaway den Barbara-Lewis-Klassiker “Baby, I’m Yours” – so lautete auch die Bildunterschrift. Ein Sprecher der Schauspielerin bestätigte die Schwangerschaft unter anderem dem US-Sender ABC News.

Hathaway und ihr Ehemann Adam Shulman bekamen ihren ersten gemeinsamen Sohn Jonathan im März 2016. Schon diese Schwangerschaft hatte Hathaway auf Instagram öffentlich gemacht – damals mit einem Strandfoto im Bikini. Der zweite Nachwuchs namens Jack kam im November 2019 auf die Welt.

Derzeit läuft “Der Teufel trägt Prada 2” in den Kinos, in dem Hathaway ihre Kultrolle der Andy Sachs wieder aufgreift. Außerdem ist sie in dem Musikdrama “Mother Mary” zu sehen, in dem sie einen erschöpften Popstar spielt.

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