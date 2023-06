Parker freut sich über Serienauftritt von Cattrall

“Sex and the City”-Star Sarah Jessica Parker (58) freut sich über den Auftritt von Kim Cattrall (66) in der zweiten Staffel der Nachfolgeserie “And Just Like That…”. “Es fühlt sich einfach normal und wirklich schön an, und ich bin froh, dass wir es geschafft haben”, sagte die Schauspielerin dem US-Branchenportal “Entertainment Weekly”.

Nach einem “bedeutenden Ereignis” im Leben von Parkers Serienfigur Carrie Bradshaw in der neuen Staffel habe diese ein “schnelles, schönes, gefühlvolles und lustiges Telefonat” mit Samantha Jones, die von Cattrall gespielt wird, sagte Sarah Jessica Parker weiter. Die erste Staffel “And Just Like That…” hatte im Dezember 2021 ihre Premiere. Während Sarah Jessica Parker, Kristin Davis (58) und Cynthia Nixon (57) in ihre Rollen als Carrie, Charlotte und Miranda zurückgekehrt waren, war Cattrall nicht dabei. Die Geschichte ihrer Figur Samantha wurde aber in Textnachrichten weitererzählt. In der Serie ist sie von New York nach London gezogen.

Wie vor kurzem bekannt wurde, soll sie in der zweiten Staffel auftauchen. Cattrall habe bereits im März in ihrer Rolle als Samantha Jones eine Szene aufgenommen, teilte ein Sprecher von HBO Max dem US-Sender CNN mit.

Die zweite Staffel von “And Just Like That…” soll in Deutschland ab 22. Juni auf Sky zu sehen sein. Sarah Jessica Parker äußerte sich in “Entertainment Weekly” auch zum Comeback von John Corbett (62), der in der zweiten Staffel noch einmal in die Rolle von Aidan Shaw schlüpfen soll, mit dem Carrie in “Sex and the City” zusammen war. “Es ist wunderbar, wieder in seiner Gesellschaft zu sein”, sagte Parker.