Piers Morgan meldet sich aus Klinik: “Jahr fängt toll an”

Montag, 19. Januar 2026 | 08:34 Uhr
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/FRAZER HARRISON
Von: APA/dpa

Der britische Journalist Piers Morgan ist nach eigenen Worten in einem Lokal so schwer gestürzt, dass er im Krankenhaus landete. Der 60-Jährige postete auf Instagram ein Foto von sich mit Daumen-hoch-Geste im Krankenhausbett. “Breaking News”, schrieb Morgan und schilderte in einer Liste mit zehn Punkten, was vorgefallen war. Er sei über eine kleine Stufe gestolpert und wie ein Sack gefallen, schilderte der Gastgeber der YouTube-Sendung “Piers Morgan Uncensored” dort.

Er habe sich den Oberschenkelhals gebrochen – so schlimm, dass er eine neue Hüfte gebraucht habe. Er erhole sich nun im Krankenhaus und sei unter anderem sechs Wochen auf Krücken angewiesen. “Das neue Jahr fängt toll an”, schrieb Morgan ironisch.

Morgan leitete von 1995 bis 2004 als Chefredakteur das britische Boulevardblatt “Mirror”. Er ist für beißende Kritik an Politikern und Prominenten bekannt und hat sich auch mehrfach an Herzogin Meghan abgearbeitet.

