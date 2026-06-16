Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Prinz George geht auf Elite-Internat Eton
Schon sein Vater besuchte das renommierte Collage

Prinz George geht auf Elite-Internat Eton

Dienstag, 16. Juni 2026 | 14:44 Uhr
Schon sein Vater besuchte das renommierte Collage
APA/APA/AFP/JUSTIN TALLIS
Schriftgröße

Von: APA/dpa

In den Fußstapfen von Papa: Der britische Prinz George (12) wird ab September das Elite-Internat Eton in Windsor besuchen. Das teilte der Kensington-Palast britischen Medien zufolge mit. Derzeit besucht George noch gemeinsam mit seinen Geschwistern Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) die Lambrook School westlich von London.

Auch Prinz William (44) und sein Bruder Harry (41) besuchten das renommierte College, das nahe Schloss Windsor liegt. Zudem ist die Schule nur wenige Minuten von der Forest Lodge, dem Familienwohnsitz, entfernt.

Berichten zufolge haben sich Kate und William die Entscheidung nicht leicht gemacht und mehrere Schulen besucht. Immer wieder heißt es, die 44-Jährige legt – wie schon Williams verstorbene Mutter Prinzessin Diana – Wert darauf, dass ihre Kinder eine möglichst normale Kindheit haben.

Ausbildung mit hohem Preis

Unter den Absolventen des Internats finden sich einige prominente Namen, darunter etwa mehrere Premierminister wie David Cameron und Boris Johnson. Auch Schauspieler wie Oscar-Preisträger Eddie Redmayne gehören zur Liste der Absolventen.

Die elitäre Ausbildung ist laut Webseite der Schule mit einem Betrag von rund 63.300 Pfund (umgerechnet rund 73.200 Euro) pro Schuljahr dem Establishment vorbehalten – britischen Familien mit Durchschnittseinkommen dürften allenfalls mit Hilfe eines Stipendiums Zugang erhalten. Der junge Prinz, der hinter William an zweiter Stelle der britischen Thronfolge steht, kann also in seiner neuen Schule mit Klassenkameraden aus privilegierten Verhältnissen rechnen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Occupy Herz-Jesu-Feuer” will einseitige Symbolik aufbrechen
Kommentare
142
“Occupy Herz-Jesu-Feuer” will einseitige Symbolik aufbrechen
“Was online passiert, bleibt nicht online”
Kommentare
44
“Was online passiert, bleibt nicht online”
Öffis in Südtirol: Alltagstauglich oder doch keine echte Alternative?
Kommentare
27
Öffis in Südtirol: Alltagstauglich oder doch keine echte Alternative?
Lehrer in Südtirol erhalten Gehaltserhöhungen von bis zu 6.000 Euro
Kommentare
26
Lehrer in Südtirol erhalten Gehaltserhöhungen von bis zu 6.000 Euro
EU beginnt Beitrittsverhandlungen mit Ukraine
Kommentare
23
EU beginnt Beitrittsverhandlungen mit Ukraine
Anzeigen
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 