Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Prinzessin Kate ist plötzlich blonder
Erhellte Haarpracht nach Rückkehr aus Griechenland

Prinzessin Kate ist plötzlich blonder

Freitag, 05. September 2025 | 12:07 Uhr
Erhellte Haarpracht nach Rückkehr aus Griechenland
APA/APA/AFP/BEN STANSALL
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Wer zur britischen Königsfamilie gehört, der steht unentwegt in der Öffentlichkeit – das merkt in diesen Tagen auch Prinzessin Kate (43) erneut. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, Thronfolger Prinz William (43), besuchte sie eine Schulklasse im Natural History Museum in London, berichtet wurde von den britischen Medien aber fast ausschließlich über Kates erblondete Haare.

Die Royal-Familie war zuletzt im Urlaub in Griechenland. Erste Aufnahmen nach der Rückkehr hatten Spekulationen ausgelöst, ob die Sonne für das blonde Haar verantwortlich ist oder ob die Prinzessin hat nachhelfen lassen. Die “frisch blondierte Kate übernimmt bei strömendem Regen die Rolle einer Lehrerin”, schrieb die Boulevardzeitung “The Sun” nun begeistert. Auch Style-Expertinnen und -Experten kamen zu Wort. “Warum Kates Haarveränderung die perfekte Herbstfarbe ist”, wusste die Nachrichtenagentur PA. Es sei ein “Honig-Balayage-Effekt”. Kate habe ihr klassisches Kastanienbraun in einen wärmeren, goldenen Farbton verwandelt.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Hüttenwirt lässt alte, schwache Hündin im Regen stehen
Kommentare
83
Hüttenwirt lässt alte, schwache Hündin im Regen stehen
Quästor lässt nach Vorfällen von Gewalt Bar in Bozen schließen
Kommentare
40
Quästor lässt nach Vorfällen von Gewalt Bar in Bozen schließen
Putin: Selenskyj kann zum Treffen nach Moskau kommen
Kommentare
36
Putin: Selenskyj kann zum Treffen nach Moskau kommen
Verkehrsregelung im Pragser Tal: Hotspot-Management mit Vorbildwirkung
Kommentare
27
Verkehrsregelung im Pragser Tal: Hotspot-Management mit Vorbildwirkung
Pizza mit Duce-Gesicht: Nun reagiert die Gemeinde
Kommentare
23
Pizza mit Duce-Gesicht: Nun reagiert die Gemeinde
Anzeigen
Der Latemar lockt bis 5. Oktober!
Der Latemar lockt bis 5. Oktober!
Panoramablick und Aktivitäten:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 