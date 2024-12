Prinzessin Kate organisiert Weihnachtsgottesdienst in London

Prinzessin Kate lud zu "Together at Christmas" ein

Von: APA/dpa

Prinzessin Kate hat traditionell einen großen Weihnachtsgottesdienst in der Londoner Westminster Abbey organisiert. Die Ehefrau von Thronfolger Prinz William lud für den Abend insgesamt 1.600 Gäste in die berühmte Kirche im Zentrum der britischen Hauptstadt ein.

Unter dem Motto “Together at Christmas” (Gemeinsam an Weihnachten) sollen Liebe und Empathie gezeigt und damit Menschen gewürdigt werden, die anderen geholfen haben. Die 42-jährige Kate hatte in diesem Jahr eine Krebserkrankung öffentlich gemacht, ihrem Mann William (42) dankte sie für seine Unterstützung.

Kate erschein in einem roten Mantel mit schwarzer Schleife am Kragen zu dem Gottesdienst, der zu Weihnachten im britischen Fernsehen ausgestrahlt werden soll. Auch die drei gemeinsamen Kinder Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis sollten an dem Termin teilnehmen.

Kate nimmt weiterhin nur wenige Termine wahr

“Liebe ist das Licht, das selbst in unseren dunkelsten Zeiten hell leuchten kann”, schrieb Kate in einem Brief an die geladenen Gäste. “Dieser Weihnachtsgottesdienst ist eine tief empfundene Feier für jeden von Ihnen und eine Erinnerung daran, dass wir zu Weihnachten und das ganze Jahr über alle füreinander leuchten müssen. Denn in Zeiten der Freude und der Trauer sind wir alle das Licht des anderen.” Die Schwiegertochter von König Charles III. hat eine Chemotherapie beendet, hält sich aber noch immer mit öffentlichen Auftritten zurück.