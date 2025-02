Prinzessin Kate und ihre Kinder zeigen Zeichenkünste

Kate will Familien zur Kreativität ermuntern

Von: APA/dpa

Prinzessin Kate (43) hat gemeinsam mit ihren Kindern gezeichnet. Die Royals veröffentlichten in sozialen Medien mehrere Bilder, die von Kate und ihren Kindern Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) stammen, wie der Kensington-Palast mitteilte. Die Frau des britischen Thronfolgers Prinz William (42) will Familien ermuntern, gemeinsam kreativ zu sein. Eine Idee könne sein, sich gegenseitig zu porträtieren, teilte der Palast in London mit.

Man könne malen, zeichnen oder ein Modell bauen, teilte der Palast mit. Die Magie liege darin, sich wirklich anzuschauen und aufeinander zu konzentrieren, eine Verbindung aufzubauen und gemeinsam Spaß zu haben. Der Palast gab nicht bekannt, welches Bild wen genau zeigen soll.

Kate hatte im vergangenen Jahr eine Krebsdiagnose öffentlich gemacht. Mittlerweile hat sie ihre Chemotherapie abgeschlossen und engagiert sich wieder öffentlich. Die Schwiegertochter von König Charles III. setzt sich seit Längerem dafür ein, Kinder in ihrer Entwicklung zu unterstützen.