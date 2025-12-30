Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Ritterschlag für Idris Elba – Orden für Osman und Lucas
Idris Elba darf sich bald "Sir" nennen

Ritterschlag für Idris Elba – Orden für Osman und Lucas

Dienstag, 30. Dezember 2025 | 07:19 Uhr
Idris Elba darf sich bald \
APA/APA/AFP/ANGELA WEISS
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der britische Schauspieler Idris Elba erhält den Ritterschlag. Das geht aus der Liste der britischen Ehrungen zum Neujahr hervor. Elba, der unter anderem aus den TV-Serien “Luther” und “The Wire” bekannt ist, darf sich von nun an “Sir” nennen. Ausgezeichnet wird der 53-Jährige jedoch für sein Engagement abseits des Filmsets. Elba setzt sich seit Langem für ein Ende der Messergewalt in englischen Städten ein und gründete eine Stiftung, die junge Menschen unterstützt.

Ebenfalls zum Jahreswechsel geehrt wird der Comedian Matt Lucas (“Little Britain”) mit der Aufnahme in den Order of the British Empire (MBE). Lucas besitzt neben der britischen auch die deutsche Staatsangehörigkeit. Unter anderem wegen des Brexits entschied er sich vor einigen Jahren zur Einbürgerung, auf die er wegen seiner aus Deutschland vertriebenen jüdischen Großmutter Anspruch hat.

Schriftsteller Richard Osman (“Der Donnerstagsmordclub”) wurde zum Officer of the Order of the British Empire (OBE) ernannt und zeigte sich begeistert. Der britischen Nachrichtenagentur PA sagte er: “Das ist das Beste, was mir je passiert ist (…).” Der in Deutschland geborene Komponist Max Richter wurde Commander of the Order of the British Empire (CBE).

Die britischen Ehrungen wie der Ritterschlag und Orden werden von Mitgliedern des Königshauses überreicht, vergeben werden sie aber von der Regierung.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Konsequente Kontrollen des Böllerverbots gefordert
Kommentare
52
Konsequente Kontrollen des Böllerverbots gefordert
Silvester: Die schlimmste Nacht des Jahres
Kommentare
46
Silvester: Die schlimmste Nacht des Jahres
„Sieben Millionen Euro für Hamas-Terroristen”
Kommentare
42
„Sieben Millionen Euro für Hamas-Terroristen”
Grausam: Finnische Rentiere werden Opfer des Ukraine-Kriegs
Kommentare
29
Grausam: Finnische Rentiere werden Opfer des Ukraine-Kriegs
Waldbrand in Tirol: Bub verantwortlich, Arbeiten dauern an
Kommentare
27
Waldbrand in Tirol: Bub verantwortlich, Arbeiten dauern an
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 