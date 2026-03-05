Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Robert Downey Jr. und Gwyneth Paltrow sind Oscar-“Presenter”
Robert Downey Jr. und Gwyneth Paltrow sind Oscar-"Presenter"

Donnerstag, 05. März 2026 | 21:22 Uhr
Gwyneth Paltrow wird beim Verteilen der Trophäen helfen
APA/APA/AFP/MICHAEL TRAN
Von: APA/dpa

Zehn Tage vor der Oscar-Gala geben die Verleiher von Hollywoods höchsten Preisen weitere Stargäste bekannt. Als “Presenter”, die beim Verteilen der Trophäen helfen sollen, wurden die drei Oscar-Preisträger Robert Downey Jr. (60, “Oppenheimer”), Gwyneth Paltrow (53, “Shakespeare in Love”) und Anne Hathaway (43, “Les Misérables”) benannt. Auch Paul Mescal (30), Will Arnett (55) und Priyanka Chopra Jonas (43) sollen auf der Bühne mithelfen.

Zuvor hatte die Filmakademie bereits Stars wie Javier Bardem, Chris Evans, Demi Moore und die Newcomerin Chase Infiniti benannt. Auch die vier Oscar-Gewinner von 2025 – Mikey Madison (“Anora”), Zoe Saldaña (“Emilia Pérez”), Adrien Brody (“Der Brutalist”) und Kieran Culkin (“A Real Pain”) – sind bei der Trophäengala am 15. März in Los Angeles dabei.

Favoriten bei der Oscar-Gala

Bei der 98. Oscar-Vergabe geht das musikalische Vampir-Südstaatendrama “Blood & Sinners” mit 16 Nominierungen als Favorit ins Rennen. Der schwarzhumorige Politthriller “One Battle After Another” hat 13 Gewinnchancen, gefolgt von dem Monsterfilm “Frankenstein”, der Tragikomödie “Marty Supreme” und dem norwegischen Familiendrama “Sentimental Value” mit je neun Nominierungen. Acht Nennungen holte das Drama “Hamnet” über die Shakespeare-Familie.

