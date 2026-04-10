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Mini-Doku-Serie zeigt den Lebensweg von Fußballlegende Ronaldinho

“Ronaldinho”: Das Werden eines Stars

Freitag, 10. April 2026 | 06:10 Uhr
Mini-Doku-Serie zeigt den Lebensweg von Fußballlegende Ronaldinho
APA/APA/AFP/JAIME SALDARRIAGA
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Von: apa

Wer sich auf die nahende Fußball-WM emotional einschwingen will, für den hat Netflix mit “Ronaldinho – The One And Only” eventuell den passenden Begleitstoff im Angebot. In drei Folgen schildert Dokuregisseur Luis Ara mit umfangreichem Archivmaterial die Geschichte des brasilianischen Fußballsuperstars, der sich aus der Armut Porto Alegres zu einem der erfolgreichsten Kicker der Welt und in die Oberliga zum FC Barcelona hocharbeitete. Abrufbar ab 16. April bei Netflix.

(S E R V I C E – www.netflix.com/at/title/81731400 )

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