US-amerikanischer Filmemacher Ryan Coogler

Ryan Coogler geht “Black Panther 3” als nächsten Film an

Sonntag, 16. November 2025 | 10:51 Uhr
US-amerikanischer Filmemacher Ryan Coogler
APA/APA/AFP/VALERIE MACON
Von: APA/dpa

“Black Panther”-Fans können sich auf eine weitere Fortsetzung des Superhelden-Spektakels freuen. US-Regisseur Ryan Coogler (39) sagte dem Filmportal “Deadline.com” bei einem Event in Los Angeles, er werde “Black Panther 3” als sein nächstes Filmprojekt anpacken. Es werde schon hart daran gearbeitet.

Mit Cooglers “Black Panther” gelang den Marvel Studios 2018 einer ihrer größten Erfolge. Der Blockbuster um den afrikanischen König und Superhelden T’Challa mit einer überwiegend schwarzen Besetzung sorgte nicht nur für klingelnde Kinokassen, sondern erhielt auch drei Oscars und gilt als Meilenstein der schwarzen Popkultur.

Fortsetzung nach Tod von Chadwick Boseman

Nach dem überraschenden Krebstod von “Black Panther”-Hauptdarsteller Chadwick Boseman im August 2020 hielten Regisseur Coogler und das Marvel-Studio an einer Fortsetzung mit vielen Schauspielern aus dem Original-Film fest. Darstellerinnen wie Letitia Wright, Angela Bassett und Lupita Nyong’o rückten 2022 bei “Black Panther: Wakanda Forever” als starke Frauenfiguren in den Mittelpunkt.

Über den Inhalt des geplanten dritten Teils ist noch nichts bekannt. Oscar-Preisträger Denzel Washington (70) verriet im vorigen Jahr, dass Coogler ihn für eine Rolle in der nächsten “Black Panther”-Folge vorsehen habe. Zuletzt brachte der Filmemacher den Horrorstreifen “Blood & Sinners” in die Kinos.

© 2025 First Avenue GmbH
 