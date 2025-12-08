Sängerin Nicole: “Ich esse keine Plätzchen”

Von: APA/dpa

Die deutsche Sängerin Nicole muss sich nicht zwischen Zimtsternen oder Vanillekipferln entscheiden. “Ich esse keine Plätzchen”, sagte sie im saarländischen Nohfelden der Deutschen Presse-Agentur. Und Trägheit und Müdigkeit nach zu üppigen Weihnachtsessen? “Kenne ich nicht.”

Weihnachtsgeschenke kaufe sie das ganze Jahr über, verriet die Saarländerin. Ihr Lieblingsweihnachtslied sei “White Christmas” und auf ihren Christbaum komme “ein leuchtender Stern”.

Die Sängerin hatte 1982 mit dem Song “Ein bisschen Frieden” für Deutschland den Eurovision Song Contest (ESC) gewonnen. Bis heute hat die 61-Jährige bereits rund 30 Alben veröffentlicht und zig Millionen Tonträger verkauft.