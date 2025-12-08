Waldbrand in den Dolomiten zerstört vier Hektar Wald

Von: luk

Domegge di Cadore – In Domegge di Cadore in den belluneser Dolomiten unweit von Cortina ist am Sonntagnachmittag ein großflächiger Waldbrand ausgebrochen. Das Feuer entstand in der Örtlichkeit Croda und breitete sich rasch über trockenes Buschwerk aus. Rund vier Hektar Wald wurden laut Medienberichten ein Raub der Flammen.

Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Zivilschutzes waren vor Ort. Ihnen gelang es, den Brand dank eines massiven Löscheinsatzes unter Kontrolle halten. Um eine weitere Ausbreitung zu verhindern, wurde zudem der Löschhubschrauber „Drago“ aus Venedig eingesetzt.

Personen kamen nicht zu Schaden, obwohl sich viele Wanderer in der Nähe aufhielten. Auch die zahlreichen Almhütten in der betroffenen Zone blieben unversehrt.

Zur Ursache des Feuers laufen derzeit Ermittlungen. Neben einer natürlichen Brandentstehung wird auch Brandstiftung nicht ausgeschlossen.