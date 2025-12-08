Aktuelle Seite: Home > Politik > Meran: Kritik an geschlossener öffentlicher Toilette in der Adventszeit
STF

Meran: Kritik an geschlossener öffentlicher Toilette in der Adventszeit

Montag, 08. Dezember 2025 | 07:59 Uhr
Toiletten_Bahnhof-Meran-2025
STF
Schriftgröße

Von: luk

Meran – In Meran sorgt die Schließung der öffentlichen Toilette am Bahnhof während der Adventszeit für Kritik. Hannes Widmann, Gemeinderat der Süd-Tiroler Freiheit, wirft der Stadtverwaltung Versäumnisse bei der grundlegenden Infrastruktur vor – gerade jetzt, wo täglich viele Einheimische und Touristen in der Stadt unterwegs sind.

Widmann bezeichnet die Situation als „untragbar“, besonders für Familien, ältere Menschen und Besucher des Christkindlmarktes. Öffentliche Toiletten seien ein zentraler Bestandteil der Grundversorgung und für eine Tourismusstadt wie Meran unerlässlich.

Die Süd-Tiroler Freiheit fordert die Stadtverwaltung auf, rasch Lösungen umzusetzen und die Anlage wieder zugänglich zu machen. Die Bewegung kündigt an, das Thema weiterhin politisch zu verfolgen.

Bezirk: Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Burggrafenamt

Meistkommentiert
Besucherschwemme stellt Meran auf die Probe
Kommentare
59
Besucherschwemme stellt Meran auf die Probe
Ansturm auf die Christkindlmärkte, Stau auf der A22
Kommentare
54
Ansturm auf die Christkindlmärkte, Stau auf der A22
Musk nach Millionenstrafe gegen X: “EU abschaffen”
Kommentare
44
Musk nach Millionenstrafe gegen X: “EU abschaffen”
Polizei wacht auf Südtirols Pisten: Helmpflicht jetzt auch für Erwachsene
Kommentare
42
Polizei wacht auf Südtirols Pisten: Helmpflicht jetzt auch für Erwachsene
Mutter von blindem Sohn verlangt kein Geld: Hoteliers müssen zur Schulung
Kommentare
37
Mutter von blindem Sohn verlangt kein Geld: Hoteliers müssen zur Schulung
Anzeigen
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Ein Ofen für die Eltern heißt Bildung für die Kinder
Projekt in Tansania
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Neuer Auftrag, neue Perspektiven
Bruneck setzt wieder vermehrt auf bewährte Allradtechnologie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 