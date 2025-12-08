Meran: Kritik an geschlossener öffentlicher Toilette in der Adventszeit

Von: luk

Meran – In Meran sorgt die Schließung der öffentlichen Toilette am Bahnhof während der Adventszeit für Kritik. Hannes Widmann, Gemeinderat der Süd-Tiroler Freiheit, wirft der Stadtverwaltung Versäumnisse bei der grundlegenden Infrastruktur vor – gerade jetzt, wo täglich viele Einheimische und Touristen in der Stadt unterwegs sind.

Widmann bezeichnet die Situation als „untragbar“, besonders für Familien, ältere Menschen und Besucher des Christkindlmarktes. Öffentliche Toiletten seien ein zentraler Bestandteil der Grundversorgung und für eine Tourismusstadt wie Meran unerlässlich.

Die Süd-Tiroler Freiheit fordert die Stadtverwaltung auf, rasch Lösungen umzusetzen und die Anlage wieder zugänglich zu machen. Die Bewegung kündigt an, das Thema weiterhin politisch zu verfolgen.