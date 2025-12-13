Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Salman Rushdie gibt Comeback bei Literatur im Nebel-Festival
Der Erfolgsautor war bereits 2006 im Waldviertel zu Gast

Salman Rushdie gibt Comeback bei Literatur im Nebel-Festival

Samstag, 13. Dezember 2025 | 12:06 Uhr
Der Erfolgsautor war bereits 2006 im Waldviertel zu Gast
APA/APA/AFP/POOL/JACOB KING
Von: apa

Der Erfolgsautor Salman Rushdie kommt Ende März 2026 ins niederösterreichische Heidenreichstein. 20 Jahre nach seinem ersten Auftritt beim “Literatur im Nebel”-Festival wird Rushdie wieder im nördlichen Waldviertel zu erleben sein, wie der “Kurier” in seiner Samstag-Ausgabe berichtete. Dass der Autor der für 22. und 23. März angesetzten Veranstaltung “erneut die Ehre gibt, ist ein ‘full circle moment'”, den man “gebührend feiern” wolle, heißt es auf der Website.

Schon bei der ersten Ausgabe des Festivals fand der weltbekannte Autor seinen Weg nach Heidenreichstein – nun wird er erneut Gast bei der von Rudolf und Christine Scholten ins Leben gerufenen Veranstaltung sein. Auf den “so überraschenden wie mitreißenden Besuch” Rushdies 2006 folgten in den Jahren danach zahlreiche weitere Auftritte namhafter Literaten, wie Amos Oz, Margaret Atwood, Hans Magnus Enzensberger, Herta Müller oder J.M. Coetzee.

Rushdie blickt in “Die elfte Stunde” auch auf Attentat 2022

Mit im Gepäck hat Rushdie sein neues Buch “Die elfte Stunde” – das erste Belletristik-Werk seit dem Anschlag auf sein Leben im Sommer 2022. Darin thematisiert er u.a. das Messerattentat, bei dem ein Mann mehrfach auf ihn einstach und ihn schwer verletzte. Rushdie verlor in der Folge ein Auge. Diese Erfahrung habe ihn “zum Nachdenken” gebracht, so der Schriftsteller, der sich 1989 mit dem angeblich blasphemischen Buch “Die Satanischen Verse” einen Mordaufruf durch den iranischen Revolutionsführer Ayatollah Khomeini einhandelte und sich jahrelang verstecken musste.

(S E R V I C E – https://literaturimnebel.at/)

© 2025 First Avenue GmbH
 