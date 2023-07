Sammlung von Peter Ustinov für Millionenbetrag versteigert

Die Privatsammlung des Schauspielers Peter Ustinov (1921-2004) hat für 2.780.941 Millionen Euro den Besitzer gewechselt. Wie das Auktionshaus Sotheby”s in Paris am Freitag mitteilte, erzielte das Gemälde “Die Lesende” von Pierre-Auguste Renoir mit 952.500 Euro den Höchstwert. Für jeweils 445.500 Euro und 190.500 Euro kamen die Gemälde “Baigneurs à Dieppe” (Badende in Dieppe) und “Verger avec cochons” (Obstgarten mit Schweinen) unter den Hammer.

Zum Verkauf wurden rund 80 Zeichnungen alter Meister sowie Erinnerungsstücke und kommentierte Drehbücher angeboten. Die Auktionen fanden online und live vom 30. Juni bis 7. Juli statt. Zur Verkaufssumme wurde auch ein im Mai in New York versteigertes Gemälde gezählt.

Ustinov wurde als Kaiser Nero aus dem Hollywood-Epos “Quo vadis” und als Detektiv Hercule Poirot aus einer Reihe von Agatha-Christie-Verfilmungen bekannt. Der Unicef-Botschafter war als Sprachengenie und Kosmopolit in den unterschiedlichsten Kulturkreisen zuhause. Er sei in St. Petersburg gezeugt, in London geboren und in Schwäbisch Gmünd getauft worden, erzählte er gern.