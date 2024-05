Nach Unfalltod steht fest: Michele Torcaso [17] trifft keine Schuld

Bozen – Den 17-jährigen Michele Torcaso trifft keine Mitschuld an dem verheerenden Unfall, der ihm am 12. Dezember 2020 in Südtirols Landeshauptstadt das Leben gekostet hat. So hat der Richter bei der Verhandlung in Bozen entschieden, die kürzlich stattgefunden hat.

Der Autofahrer, der an dem Unfall beteiligt war, ist unterdessen im Rahmen eines gerichtlichen Vergleichs zu zwölf Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden.

Der Pkw-Lenker war auf der Umfahrungsstraße auf die Gegenfahrbahn geraten, wo der 17-Jährige mit seinem Motorrad unterwegs gewesen war.

Dem Bozner wurde der Führerschein sieben Monate lang entgezogen. Die Versicherungsgesellschaft hat unterdessen einen Vorschuss zugunsten der Familienangehörigen des 17-Jährigen gezahlt. Seine Eltern und die beiden Schwestern haben sich als Nebenkläger in das Verfahren eingelassen.

Das gesamte Ausmaß des Schadenersatzes soll im Rahmen eines Zivilgerichtverfahrens geregelt werden.