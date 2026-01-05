Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Sarah Connor im Dunkeln: “Liebe Grüße vom Stromausfall”
Die Sängerin Sarah Connor wich in ein Hotel aus

Sarah Connor im Dunkeln: “Liebe Grüße vom Stromausfall”

Montag, 05. Januar 2026 | 14:20 Uhr
Die Sängerin Sarah Connor wich in ein Hotel aus
APA/APA/dpa/Sina Schuldt
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der Stromausfall im Berliner Südwesten hat auch Sängerin Sarah Connor (45) getroffen. Die Musikerin veröffentlichte bei Instagram Videos, in denen sie im Dunkeln mit einer Stirnlampe zu sehen ist. “Liebe Grüße aus Berlin vom Stromausfall”, sagte Connor in einem der Videos, über die mehrere Medien berichteten. Es sei kalt und dunkel.

In einem weiteren Clip sagte die Musikerin, die Videos habe sie vorhin zu Hause aufgenommen und sie hätten sich nun entschieden, ins Hotel zu gehen. Zu Hause gebe es weder Internet noch Telefon. Sie finde es krass und frage sich, ob man in so einer großen Stadt nicht besser darauf vorbereitet sein könne.

Warmes Hotel statt kalter Wohnung

Connor sagte auch, sie selbst könnten jetzt ins Hotel gehen und hätten es warm. “Aber wie machen das andere Leute?” An Politiker richtete sie die Frage, was sie dagegen tun würden. Gäbe es keine Notfallaggregate, die Haushalte im Notfall versorgen könnten? Dann sei man “ein ganz schön verwundbares Plätzchen hier in Berlin”.

“Irgendein Plan, irgendjemand?”, fragte Connor, die bei Instagram auch Informationen der Polizei teilte. Nach einem Brandanschlag an einer Kabelbrücke sind Zehntausende Haushalte im Südwesten Berlins ohne Strom.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Laut Trump wollen die USA Venezuela vorerst selbst führen
Kommentare
114
Laut Trump wollen die USA Venezuela vorerst selbst führen
Nächtliche Vandalenfahrt in den Dolomiten
Kommentare
45
Nächtliche Vandalenfahrt in den Dolomiten
Frühstart in Ridnaun: Weidenkätzchen blühen mitten im Winter – VIDEO
Kommentare
40
Frühstart in Ridnaun: Weidenkätzchen blühen mitten im Winter – VIDEO
Extreme Kälte in Südtirol
Kommentare
39
Extreme Kälte in Südtirol
„BALD“: Kommt Grönland als Nächstes dran?
Kommentare
33
„BALD“: Kommt Grönland als Nächstes dran?
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 