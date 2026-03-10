Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Schauspieler Charles Melton ist Vater geworden
Charles Manson teilt seine Vaterfreuden via Instagram

Schauspieler Charles Melton ist Vater geworden

Dienstag, 10. März 2026 | 08:31 Uhr
Charles Manson teilt seine Vaterfreuden via Instagram
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/UNIQUE NICOLE
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Charles Melton ist Vater geworden. Der Schauspieler (“May December”, “Riverdale”) teilte ein Foto von sich, seiner Partnerin und dem Baby auf Instagram und schrieb dazu: “Unsere Familie”. Auf einem Foto trägt seine Partnerin, die Künstlerin, Regisseurin und Fotografin Camille Summers-Valli, das Neugeborene, während Charles Melton ihr einen Kuss auf die Wange gibt. Auf einem anderen Foto hält der 35-Jährige das Baby mit einem Tuch zugedeckt im Arm.

In den Kommentaren sammeln sich zahlreiche Gratulationen. Unter anderem schrieb “Riverdale”-Kollegin Lili Reinhart “Engel”. Julianne Moore und Natalie Portman, die in “May December” mitspielten, kommentierten “Wunderschöne Familie” und “Mein Herz schmilzt”.

(S E R V I C E – Instagram-Post: www.instagram.com/p/DVrflIckgPd/?img_index=7)

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Krieg im Iran: Boznerin sitzt in Thailand fest
Kommentare
41
Krieg im Iran: Boznerin sitzt in Thailand fest
Grüne gewinnen Wahl in Baden-Württemberg
Kommentare
34
Grüne gewinnen Wahl in Baden-Württemberg
Fertigstellung des BBT könnte sich weiter verzögern
Kommentare
31
Fertigstellung des BBT könnte sich weiter verzögern
Wieder ein Häftling in Bozen abgetaucht
Kommentare
26
Wieder ein Häftling in Bozen abgetaucht
Bettenstopp: “Wenn Politik über Unternehmertum entscheidet”
Kommentare
25
Bettenstopp: “Wenn Politik über Unternehmertum entscheidet”
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Qualität sichtbar machen
Qualität sichtbar machen
„Erfolgreich regional“
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 