Schauspieler Charles Melton ist Vater geworden

Von: APA/dpa

Charles Melton ist Vater geworden. Der Schauspieler (“May December”, “Riverdale”) teilte ein Foto von sich, seiner Partnerin und dem Baby auf Instagram und schrieb dazu: “Unsere Familie”. Auf einem Foto trägt seine Partnerin, die Künstlerin, Regisseurin und Fotografin Camille Summers-Valli, das Neugeborene, während Charles Melton ihr einen Kuss auf die Wange gibt. Auf einem anderen Foto hält der 35-Jährige das Baby mit einem Tuch zugedeckt im Arm.

In den Kommentaren sammeln sich zahlreiche Gratulationen. Unter anderem schrieb “Riverdale”-Kollegin Lili Reinhart “Engel”. Julianne Moore und Natalie Portman, die in “May December” mitspielten, kommentierten “Wunderschöne Familie” und “Mein Herz schmilzt”.

(S E R V I C E – Instagram-Post: www.instagram.com/p/DVrflIckgPd/?img_index=7)