Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Leute > Schauspieler Kiefer Sutherland kurzzeitig festgenommen
Kiefer Sutherland muss im Februar vor Gericht

Schauspieler Kiefer Sutherland kurzzeitig festgenommen

Mittwoch, 14. Januar 2026 | 09:11 Uhr
Kiefer Sutherland muss im Februar vor Gericht
APA/APA/AFP/VALERY HACHE
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Hollywood-Star Kiefer Sutherland (59, “Flatliners”, “24”) ist wegen Vorwürfen von Körperverletzung und strafrechtlich relevanter Bedrohungen festgenommen worden. Laut einer Mitteilung der Polizei soll der Kanadier in Los Angeles den Fahrer eines Fahrdienstes körperlich angegriffen und bedroht haben. Der Vorfall ereignete sich kurz nach Mitternacht am Montag. Das Opfer habe dabei keine Verletzungen erlitten, die noch vor Ort hätten ärztlich behandelt werden müssen, hieß es.

Sutherland kam wenige Stunden später gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von 50.000 Dollar (rund 43.000 Euro) wieder auf freien Fuß. Anfang Februar muss er vor Gericht erscheinen. Der Schauspieler äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall.

Frühere Haftstrafe

Sutherland hatte früher mehrmals wegen Alkoholkonsums Ärger mit der Polizei. 2007 wurde er in Los Angeles wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen und verbrachte 48 Tage in Haft.

Der Sohn von Hollywood-Star Donald Sutherland (1935 – 2024) ist aus Filmen wie “Melancholia”, “Nicht auflegen!”, “Spurlos” und “Flatliners” bekannt. Auf dem Bildschirm machte er mit der Echtzeitserie “24” als Anti-Terror-Agent Jack Bauer Furore. Er hat auch als Musiker Erfolg.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Dolomiten: Winterliche Serpentinen werden zum Schlaraffenland für Drifter
Kommentare
47
Dolomiten: Winterliche Serpentinen werden zum Schlaraffenland für Drifter
Peinliches Jubiläum für Putin
Kommentare
44
Peinliches Jubiläum für Putin
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu einem Jahr Trump 2.0?
Kommentare
39
Zwischenbilanz: Wie steht ihr zu einem Jahr Trump 2.0?
Sicherer Job – leeres Sparschwein
Kommentare
30
Sicherer Job – leeres Sparschwein
„Woher kam das Geld der Morettis?”
Kommentare
24
„Woher kam das Geld der Morettis?”
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 