Schauspieler Obonya ist UNICEF Österreich Ehrenbeauftragter

Von: apa

Der österreichische Schauspieler und Regisseur Cornelius Obonya ist von UNICEF Österreich als neuer Ehrenbeauftragter ernannt worden. Er engagiere sich bereits seit vielen Jahren ehrenamtlich für die Arbeit von UNICEF, teilte die Organisation am Mittwoch per Aussendung mit. Bereits mehrmals stellte er seine Stimme für Radio- und Fernsehspots zur Verfügung, aktuell ist er in einem Spot zum Thema Nothilfe zu hören. Mit seinem Engagement mache er auf Kinder in Not aufmerksam.

“Kinder haben keine Lobby – aber sie haben Rechte, unter anderem auf Schutz, Bildung und ein gesundes Leben in Würde”, wurde Obonya in der Aussendung zitiert. “Wenn ich mit meiner Stimme dazu beitragen kann, dass diese Rechte gehört und ernst genommen werden, dann mache ich das mit voller Überzeugung. Es ist mir eine große Ehre, UNICEF Österreich als Ehrenbeauftragter unterstützen zu dürfen.”

“Cornelius Obonya verbindet künstlerisches Schaffen mit großem sozialem Engagement. Seine Stimme und seine Überzeugungskraft helfen uns, Kindern in Not Gehör zu verschaffen”, sagte Christoph Jünger, Geschäftsführer von UNICEF Österreich bei der offiziellen Ernennung Obonyas.