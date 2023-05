Schauspielerin Leonie Benesch gewinnt Deutschen Filmpreis

Leonie Benesch beim Nominiertenabend in Berlin im April

Schauspielerin Leonie Benesch hat den Deutschen Filmpreis als beste Hauptdarstellerin gewonnen. Die 32-Jährige wurde am Freitagabend in Berlin für ihre Rolle im Drama “Das Lehrerzimmer” ausgezeichnet. Sie spielt darin eine Lehrerin, die eine Diebstahlserie aufklären will und sich deswegen entscheidet, heimlich eine Kamera im Lehrerzimmer mitlaufen zu lassen.